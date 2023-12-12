Gebze\'de ormanda bıçaklanarak öldürülen iş yeri sahibinin katilleri tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ormanda bıçaklanmış cesedi bulunan ekmek fırını sahibi Mesut Ulusoy'u (54) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan iş yeri çalışanı F.K. ve onun arkadaşı E.K. tutuklandı.

Olay, 28 Kasım'da Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki gölet kenarında meydana geldi. Mantar toplamak için ormana giden kişi, kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan erkeği görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin Darıca ilçesinde ekmek fırını işleten Mesut Ulusoy olduğu tespit edildi. Ulusoy'un cenazesi memleketi olan Karabük'te toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ormanda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de gölette delil aradı. Elde edilen delillerle birlikte önceki gün R.K., M.K., A.Z., M.Z., E.K. ve F.K. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri çalışanı F.K. ile onun arkadaşı E.K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.