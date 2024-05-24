Gebze\'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Adil B. yönetimindeki 67 UF 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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