Gebze'de park halindeki otomobilde çıkan yangın otluk alana sıçradı - Son Dakika
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Gebze'de park halindeki otomobilde çıkan yangın otluk alana sıçradı

Gebze\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın otluk alana sıçradı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı; alevler kısa sürede otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobildeki alevler otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yanan araç ve otluk alandaki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gebze'de park halindeki otomobilde çıkan yangın otluk alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de park halindeki otomobilde çıkan yangın otluk alana sıçradı - Son Dakika
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