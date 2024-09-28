Gece Kulübü Tartışması Kanlı Bitti

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AVCILAR'da bir gece kulübünde çıkan tartışmadan sonra dışarı çıkan ve silahla ateş açan iki şüpheli yolda yürüyen kişiyi yaraladı. Saldırganlar, kaçtığı Kağıthane'de polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, bugün gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Kulüpte bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından dışarı çıkan iki kişi tabanca ile gece kulübüne doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada her şeyden habersiz yolda yürüyen çift kurşunların hedefi oldu. Saldırgan kaçarken, yaralanan Ceyhan U. silah sesleri üzerine gelen polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri plakası belirlenen aracı takibe alarak Okmeydanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Ö.C.E. ile O.A. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınıyor.