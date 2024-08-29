Gelir İdaresi, geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini uzattı - Son Dakika
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Gelir İdaresi, geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini uzattı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 II. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme sürelerini ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 13 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar uzattığını duyurdu. Ayrıca, 2024 ikinci geçici vergi dönemine ait beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri de ikinci defa uzatıldı.

29.08.2024 19:50
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(ANKARA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, 6 Eylül günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 II. geçici vergi dönemine  ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 13 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Son ödeme günü 27 Ağustos olan 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ikinci defa uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, son ödeme tarihi 6 Eylül olan geçici vergilerin ödeme süresinin 13 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bu defa, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen 563 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler de dikkate alınarak, 6 Eylül 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 13 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül 2024 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır."

Kaynak: ANKA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelir İdaresi, geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini uzattı - Son Dakika

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