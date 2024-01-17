 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geçmişin buzdolapları turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Geçmişin buzdolapları turizme kazandırılmayı bekliyor

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bulunan yapay kar kuyularının ülke turizmine kazandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hamdi Temel, kar kuyusu geleneğinin yaşatılması ve tanıtılmasıyla ilgili çağrıda bulundu. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, doğal güzellikleri ve 5 asırlık ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Parkta bulunan 16 adet yapay kar kuyusu ise geçmişte buzdolabı olarak kullanılmış ve turizme kazandırılması öneriliyor.

Geçmişin buzdolapları turizme kazandırılmayı bekliyor
17.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:34
Abone Ol

Geçmişin buzdolapları turizme kazandırılmayı bekliyor

Prof. Dr. Temel: "Kar kuyusu geleneği yaşatılarak ülke turizmine kazandırılmalı"

YOZGAT - Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında 16 adet yapay kar kuyusunun bulunduğunu söyleyen Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, kar kuyusu geleneğinin yaşatılarak ülke turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 5 asırlık doğal ağaçları, birçok bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra sahip olduğu güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Çamlık Milli Parkı'nda 50-60 yıl öncesine kadar dahi yerel halk tarafından doğal buzdolabı olarak yıllarca kullanılmış yapay kar kuyuları bulunuyor. Özellikle yaz mevsiminde yöre halkının serinlemek, yiyecek-içeceklerini muhafaza etmek ve dondurma yapımında kullanılmak üzere yapay yollardan elde edilen 16 adet kar kuyusu Çamlık Milli Parkı'nda yer alıyor. Osmanlı Döneminden günümüze kadar gelen kar kuyusu geleneği, bazı bölgelerde halen yaşatılırken Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel de Yozgat'ta bulunan kar kuyularının da tanıtılıp ülke turizmine kazandırılmasını istedi.

Buzdolabı olarak kullanılmış

Yozgat Çamlığı Milli Parkında 16 tane kar kuyusunun yer aldığını söyleyen ve incelemelerde bulunan Prof. Dr. Temel, "Bundan 40-50 yıl öncesini düşündüğümüz zaman buzdolaplarımız, soğutma sistemlerimiz yoktu. Anadolu insanımız bu ihtiyaçlarını o dönemlerde kar kuyularıyla karşılamışlardı. Kar yağmaya başladıktan sonra kar esnafları, karları bu kuyularda biriktirip sıkıştırırlarmış. Üzerini de bitki ve çullarla örterek muhafaza ederlermiş. Belli bir süre sonra bu karlar sıkıştırmanın etkisiyle buz kıvamına geliyor ve yaz ayları geldiğinde de mahsullerini ürünlerini burada muhafaza ederlerdi. ya da eskilerde Yozgat'ta çok meşhurmuş kar dondurmaları yapılırmış ayrıca esnaf kestikleri buzları meyve suyu, gazoz ve ayranı soğutmakta kullanırlardı" dedi.

"Sadece Yozgat'ta değil birçok ilimizde bu tür kuyular var"

Kar kuyusu geleneğinin bazı şehirlerde yaşatıldığını da ifade eden Prof. Dr. Temel, "Hepimizin geçmişimizi, kültürümüzü öğrenmeye ihtiyacı var. Atalarımız nasıl yaşamışlar, neler yiyip içmişler ve soğuk hava deposu ihtiyaçlarını nasıl gidermişler bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bu kültürlerden birisi de aslında kar kuyularıdır. Sadece Yozgat'ta değil birçok ilimizde bu tür kuyular var eğer güçlü bir tanıtımı yapılırsa buralar ülke turizmine kazandırılabilir ve ülke ekonomisine katma değer olarak geri dönüşünü sağlayabiliriz. Böylece illerimiz hem canlanır hem de tarihimizi öğrenmiş oluruz. Ayrıca Yozgat Çamlığı Milli Parkımızın canlanmasını ve tanıtılmasını da sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bozok Üniversitesi, Hamdi Temel, Yozgat, Çevre, Kültür, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçmişin buzdolapları turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Geçmişin buzdolapları turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement