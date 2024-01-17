Geçmişin buzdolapları turizme kazandırılmayı bekliyor

Prof. Dr. Temel: "Kar kuyusu geleneği yaşatılarak ülke turizmine kazandırılmalı"

YOZGAT - Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında 16 adet yapay kar kuyusunun bulunduğunu söyleyen Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, kar kuyusu geleneğinin yaşatılarak ülke turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 5 asırlık doğal ağaçları, birçok bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra sahip olduğu güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Çamlık Milli Parkı'nda 50-60 yıl öncesine kadar dahi yerel halk tarafından doğal buzdolabı olarak yıllarca kullanılmış yapay kar kuyuları bulunuyor. Özellikle yaz mevsiminde yöre halkının serinlemek, yiyecek-içeceklerini muhafaza etmek ve dondurma yapımında kullanılmak üzere yapay yollardan elde edilen 16 adet kar kuyusu Çamlık Milli Parkı'nda yer alıyor. Osmanlı Döneminden günümüze kadar gelen kar kuyusu geleneği, bazı bölgelerde halen yaşatılırken Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel de Yozgat'ta bulunan kar kuyularının da tanıtılıp ülke turizmine kazandırılmasını istedi.

Buzdolabı olarak kullanılmış

Yozgat Çamlığı Milli Parkında 16 tane kar kuyusunun yer aldığını söyleyen ve incelemelerde bulunan Prof. Dr. Temel, "Bundan 40-50 yıl öncesini düşündüğümüz zaman buzdolaplarımız, soğutma sistemlerimiz yoktu. Anadolu insanımız bu ihtiyaçlarını o dönemlerde kar kuyularıyla karşılamışlardı. Kar yağmaya başladıktan sonra kar esnafları, karları bu kuyularda biriktirip sıkıştırırlarmış. Üzerini de bitki ve çullarla örterek muhafaza ederlermiş. Belli bir süre sonra bu karlar sıkıştırmanın etkisiyle buz kıvamına geliyor ve yaz ayları geldiğinde de mahsullerini ürünlerini burada muhafaza ederlerdi. ya da eskilerde Yozgat'ta çok meşhurmuş kar dondurmaları yapılırmış ayrıca esnaf kestikleri buzları meyve suyu, gazoz ve ayranı soğutmakta kullanırlardı" dedi.

"Sadece Yozgat'ta değil birçok ilimizde bu tür kuyular var"

Kar kuyusu geleneğinin bazı şehirlerde yaşatıldığını da ifade eden Prof. Dr. Temel, "Hepimizin geçmişimizi, kültürümüzü öğrenmeye ihtiyacı var. Atalarımız nasıl yaşamışlar, neler yiyip içmişler ve soğuk hava deposu ihtiyaçlarını nasıl gidermişler bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bu kültürlerden birisi de aslında kar kuyularıdır. Sadece Yozgat'ta değil birçok ilimizde bu tür kuyular var eğer güçlü bir tanıtımı yapılırsa buralar ülke turizmine kazandırılabilir ve ülke ekonomisine katma değer olarak geri dönüşünü sağlayabiliriz. Böylece illerimiz hem canlanır hem de tarihimizi öğrenmiş oluruz. Ayrıca Yozgat Çamlığı Milli Parkımızın canlanmasını ve tanıtılmasını da sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.