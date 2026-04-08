Gedik Filarmoni Sezon Kapanış Konserini Yapacak

08.04.2026 13:39
Gedik Filarmoni, 30 Nisan'da iki dünya prömiyeri ve Beethoven ile sezon kapanışını yapacak.

Gedik Filarmoni Orkestrası, sezon kapanış konserini 30 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirecek.

Gedik Sanat bünyesinde faaliyet gösteren orkestra, sezon kapanış konserinde iki dünya prömiyeri gerçekleştirecek. Besteci Murat Kodallı'nın, babası Nevit Kodallı anısına kaleme aldığı "Gravürler" adlı eserin yanı sıra genç besteci Ege Gür'ün "Takma Gözde Cam" adlı keman konçertosu ilk kez konserde seslendirilecek.

Eğitimini Almanya'daki Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinde sürdüren ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkati çeken genç kemancı Ada Yalın Yücel, Ege Gür'ün konçertosunun ilk icrasında solist olarak yer alacak.

Konserde ayrıca Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven'ın 2. Senfonisi yorumlanacak.

Orkestranın müzik direktörlüğünü yürüten Cem Mansur, konser öncesi bir söyleşi gerçekleştirecek

Kaynak: AA

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:22
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:50
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
