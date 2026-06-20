Geleceğin Meslekleri Buluşması Yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye genelindeki üniversitelerin bilim iletişimi ofisleri ve kurumsal iletişim birimlerinin temsilcileriyle "Geleceğin Meslekleri Buluşması" programı düzenlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, geleceğin meslekleri ve istihdam odaklı mesleklerin tercih döneminde nasıl tanıtılacağı, üniversitelerde bu alanlara yönelik programların hangi iletişim kanallarıyla gençlere ve ailelere ulaştırılacağını ele almak üzere "Geleceğin Meslekleri Buluşması" gerçekleştirildi.

Programda konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, meslek tanıtımının, meslek, beceri, istihdam zincirinin görünür kılınması, gençlerin karar süreçlerinin veri temelli desteklenmesi ve üniversitelerin stratejik konumlanmasının güçlendirilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Bilim iletişimi ofislerinin, yükseköğretim sisteminin topluma açılan en önemli iletişim kanallarından biri haline geldiğini belirten Gündoğan, "Bugün geldiğimiz noktada bilim iletişimi çalışmalarının bir sonraki aşaması, bilimsel bilginin yanı sıra bu bilginin ortaya çıkardığı meslekleri, kariyer yollarını ve geleceğin becerilerini de gençlerle buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Gündoğan, geleceğin mesleklerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin, bilim iletişimi ofislerinin toplumla kurduğu iletişim ağını daha da zenginleştireceğini ve gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Amaç sadece bir programı tanıtmak değil, üniversitelerimizde üretilen bilginin hangi mesleklere, hangi becerilere ve hangi toplumsal faaliyetlere dönüştüğünü görünür hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerden beklentilerini de aktaran Gündoğan, güçlü oldukları alanlarda meslek temelli tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve mezunların aynı platformda buluşturulması gerektiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatma Çiğdem Savaşçıoğlu da üniversitelerin sadece diploma veren değil, toplumun geleceğini inşa eden kurumlar olduğunu vurgulayarak, geleceğin mesleklerini doğru anlatmanın gençlerin ve ülkenin geleceğini güçlendirmek anlamına geldiğini belirtti.

Çalışma kapsamında medya, sosyal medya, bilim kafeleri ve tercih dönemi etkinlikleri olmak üzere 4 önemli iletişim kanalının birlikte kullanılacağını bildiren Savaşçıoğlu, tercih döneminin yalnızca bir tanıtım süreci olmadığını kaydetti.

Programda ayrıca meslek tanıtım filmlerinden örnek içerikler gösterildi.