Gelecek Partisi Çekmeköy Kongresi'nde Rozet Taktı

16.02.2026 10:46
Gelecek Partisi Çekmeköy İlçe Kongresi'nde, çeşitli partilerden yeni üyelere rozet takıldı.

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi tarafından düzenlenen Çekmeköy İlçe Kongresi'nde; AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi'nden katılan üyelere rozet takıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Yeni Yol Genel Başkanı İzzettin Küçük, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, genel başkan yardımcıları, kurucular kurulu üyeleri ve parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çekmeköy İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, Davutoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

Kongrede ayrıca Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekhan ile Çekmeköy İlçe Başkanı Ufuk Yan da birer konuşma yaparak parti teşkilatlarının sahadaki çalışmaları ve Gelecek Partisi'nin siyasal vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongre sonrasında, farklı siyasi partilerden ve sivil toplum çevrelerinden Gelecek Partisi'ne katılan yeni üyeler için rozet takdim töreni düzenlendi. Bu kapsamda; AK Parti Çekmeköy İlçe Başkan Yardımcısı Ali Dönmez, AK Parti Çekmeköy Yönetim Kurulu Üyesi Davut Elagöz,

AK Parti Kirazlıdere Mahalle Başkanı Ömer Abdulaziz Özkan, Devleti Aliyye Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Yeniden Refah Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Kaşmer, Anavatan Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Kemal Fersan, Anavatan Partisi Kartal İlçe Başkanı Cengiz Özyurt,

Anavatan Partisi Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Rahman Özyurt ile birlikte çok sayıda vatandaş Gelecek Partisi saflarına katıldı.

Ayrıca, Güçlü Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halit Tezel, Güçlü Parti Tuzla İlçe Başkanı Feyzi Camkeman, Ümraniye İlçe Başkanı Turan Kılıç, Kartal İlçe Başkanı Muhammet Çağrı Yakut, Çekmeköy Gençlik Kolları Başkanı Erol Koçak ve Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Çetin Cengiz de Gelecek Partisi'ne katılan isimler arasında yer aldı.

Kongre, "Gelecek Bizim, Gelecek Türkiye'nin" sloganı eşliğinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Yerel Haberler, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

