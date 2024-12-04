Geleneksel Meslek Yaşatılıyor

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Tarihi mesleği yaşatmaya çalışıyor

Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu;

"Meslek dedemden babama, babamdan bana geçti"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2022 yılında şehrin il Ahisi seçilen Mehmet Gürsel Saraçoğlu, babasından kalan çadır ve mindercilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Şehirde uzun yıllardır süregelen çadır ve mindercilik mesleğinin son temsilcisi Mehmet Gürsel Saraçoğlu, mesleğine çırak bulamıyor. 2022 Yılında şehirde il ahisi seçilen Büyüksaraçoğlu, geleneksel el işçiliğini ayakta tutmanın çabası içerisinde olduğunu söyledi. Saraçoğlu; "Kış mevsimi nedeniyle çadırcılık işinde duraksama oldu. Kış günleri sobalar çıkarken şark odaları da gün yüzüne çıktı. Geçimimizi temine çalışıyoruz. Yastık ve minder işini yürütecek çırak ve usta yetişmiyor. Ben babamın mesleğini sürdürüyorum. Babamda mesleği dedemden öğrenmiş" dedi.

Uzun Çarşının tarihi dokusu içerisinde yer alan dükkanında mesleğini sürdürmeye çalışan Büyüksaraçoğlu, mesleğini severken gelecek nesillere de öğrendiklerini aktarmak istiyor.