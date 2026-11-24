Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda geleceğin temellerini atan, çocuklarımızın ve gençlerimizin karakterinin şekillenmesine katkı sağlayan en önemli rehberler olduğunu ifade etti.

Eğitimin, güçlü ve aydınlık bir geleceğin en temel unsuru olduğunu vurgulayan Soyuak, şunları kaydetti:

"Bir toplumun geleceği, yetiştirdiği nesillerin bilgi, birikim ve değerleriyle şekillenir. Bu kutsal sorumluluğun en önemli temsilcileri ise öğretmenlerimizdir. Büyük bir özveri, sabır ve fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerimiz, sadece öğrencilerine bilgi kazandırmakla kalmayıp onların hayata hazırlanmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü, öğretmenlerimize duyduğumuz güvenin ve onlara yüklenen büyük sorumluluğun en anlamlı ifadesidir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren, ülkemizin yarınlarına ışık tutan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevini büyük bir sevgi ve özveriyle sürdüren, emekli olan ve eğitim camiamızın tüm kıymetli mensuplarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."