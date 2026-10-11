Gelibolu\'da banyodan çıkmayan 55 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Gelibolu'da banyodan çıkmayan 55 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 55 yaşındaki kişi, evinin banyosundan uzun süre çıkmaması üzerine ailesi 112'yi aradı. Adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evinin banyosunda hareketsiz bulunan 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Yazıcızade Mahallesi'nde ikamet eden Avni Çakır'ın (55) sabah saatlerinde girdiği banyodan uzun süre çıkmaması ve içeriden yanıt vermemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Banyo kapısını açan itfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakır'ın cenazesi, ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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