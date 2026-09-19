Gelibolu\'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Gelibolu'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenin ardından Gelibolu Şehitliği'ne geçildi.
Şehitlikteki anı defteri, Koç tarafından imzalandı. Törenler kapsamında şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.
Tören fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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