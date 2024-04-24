Gelibolu\'da otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Camikebir Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde park yerinden geri çıkmaya çalışan M.B'nin kullandığı 17 ADY 529 plakalı otomobil, trafikte seyreden E.S. idaresindeki 10 LY 434 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen E.S, başını yere çarparak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.