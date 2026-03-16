Gelibolu'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından yıkılarak modern bir yapıyla yeniden inşa edilen "Gurme" restoran, şehit aileleri ve gazilerin ağırlandığı iftar programıyla hizmete girdi.

Gelibolu Belediyesine ait tesisin açılış programına Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesinde konukları kapıda karşılayan Belediye Başkanı Soyuak, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Başkan Soyuak, iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı. Belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Soyuak, yenilenen tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Duaların okunmasıyla devam eden program, yapılan ikramların ardından sona erdi.