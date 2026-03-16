Gelibolu'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Gelibolu'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi

16.03.2026 11:10
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından yıkılarak modern bir yapıyla yeniden inşa edilen "Gurme" restoran, şehit aileleri ve gazilerin ağırlandığı iftar programıyla hizmete girdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından yıkılarak modern bir yapıyla yeniden inşa edilen "Gurme" restoran, şehit aileleri ve gazilerin ağırlandığı iftar programıyla hizmete girdi.

Gelibolu Belediyesine ait tesisin açılış programına Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesinde konukları kapıda karşılayan Belediye Başkanı Soyuak, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Başkan Soyuak, iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı. Belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Soyuak, yenilenen tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Duaların okunmasıyla devam eden program, yapılan ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
SON DAKİKA: Gelibolu'da şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi - Son Dakika
