Gelibolu Yangını Kontrol Altında

BAKAN YUMAKLI: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin Next Sosyal hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın cansiperane mücadelesi sonucunda Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gizem CENGİL/ANKARA,
