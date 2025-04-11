Gelincik Merkezi 14. Yılını Kutladı

Haber: Düzgün Barış Deniz/ Kamera: Ladin Eylem Değer

(ANKARA) - Şiddet gören kadın, çocuk ve LGBTİ bireylere hukuki destek sağlayan Ankara Barosu Gelincik Merkezi'nin kuruluşunun 14'üncü yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

2011 yılında Ankara Barosu bünyesinde kurulan Gelincik Merkezi, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylere özel eğitim almış ve konusunda uzman avukatlarla destek sağlıyor.

Merkezin, kuruluşunun 14'üncü yıldönümü Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, resim sergisi ve kısa film gösterimi yapıldı. Etkinliğe Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya katıldı.

Gelincik Merkezi'nin çalışmalarını ANKA Haber Ajansına aktaran Gelincik Merkezi Başkanı Nazlı Özlem Atmaca, "Gelincik Merkezimiz 2 Nisan 2011 yılında kuruldu. Şiddet mağduru kadınlara adli yardım yönetmeliği hükümleri kapsamında avukat atamaları yapan ve Türkiye'de örneği tek olan bir merkeziz. Şiddeti önlemek için çalışmalar yapan, bu konuda farkındalık yaratmaya çalışan ve şiddete uğrayan kişilere destek sunan bir merkeziz. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sergi düzenledik. Sergide amatör ve profesyonel eserlere yer verildi. Şiddet mağduru bazı kişilerin konuşmaları da paylaşılacak." diye konuştu.

Mustafa Köroğlu: Kadınların şiddete maruz kalmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada Ankara Barosu'nun en kıymetli işlerinden olan, kadına, çocuğa ve LGBTİ bireylere yönelik şiddetle mücadele eden merkezimizin 14'üncü kuruluş yıldönümü etkinliğindeyiz. Bu merkezimiz 14 yıldır Türkiye'nin her tarafından kendisine ulaşan mağdur kadınlara el uzattı, onların yanında oldu. Mağdurların tekrardan hayata tutunmalarını sağladı bu merkez. Bu alandaki farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak için bir sergi ve kısa film gösterimi olacak. Erkek egemen dilin yarattığı tahribatın son bulmasını istiyoruz. Bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesinden, 6284 sayılı yasanın tartışmaya açılmasından ne şekilde zarar gördüğümüzü her gün gazetelere yansıdığı şekilde binlerce kadının şiddete uğramaya devam ettiğinin hepimiz farkındayız. Biz buna karşı mücadele etmeye ve Gelincik Merkezini desteklemeye devam edeceğiz."

Asu Kaya: Genel Merkezimize ulaşan tüm mağdurlara biz de Yaşamhak Ofisi olarak destek sağlıyoruz

CHP'nin Yaşamhak Ofisi ile şiddete maruz kalan kadınları desteklediğini bildiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Ankara Barosu'nun kadınlara adli destek veren Gelincik Merkezi'nin sergisindeyiz. Burada avukatlar gönüllü olarak destek isteyen tüm kadınlara destek veriyor. CHP'nin de yıllardır bu alanda hizmet veren Yaşamhak Ofisi var. Örgütlerimiz aracılığıyla Genel Merkezimize ulaşan tüm mağdurlara biz de Yaşamhak Ofisi olarak destek sağlıyoruz. Baroların bu tarz destekler vermesi çok önemli. Kadına ve çocuklara şiddetin giderek arttığı günümüz Türkiye'sinde hangi kuruluş olursa olsun bu toplumsal desteği örmesi çok önemli, onun için buradayız. Biz dayanışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erinç Sağkan: Dönüp arkaya baktığımda en büyük onurla hatırlayacağım çalışma, Gelincik Projesi olacak

İçerisinde bulunduğu en önemli projenin Gelincik Merkezi olduğunu ifade eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, şunları kaydetti:

" Sanat, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en önemli enstrumanıdır. Burada hazırlanan sergide emeği geçen herkese teşekkür ederim. 14 yıllık bir mücadele... Bugüne kadar birçok önemli görevde bulunmuş olamama rağmen bu mesleği bir gün bıraktığımda dönüp arkaya baktığımda en büyük onurla hatırlayacağım çalışma, Gelincik Projesi olacaktır. 14 yıldır Türkiye'de haksızlığa uğrayan, şiddete maruz kalan bir kadının ilk olarak aklına Gelincik Merkezi geliyorsa yıllardır mücadele veren meslektaşlarım sayesinde olmuştur. Konuşmalar genellikle son cümleleriyle hatırlanır: İstanbul Sözleşmesi yaşatır."

Fotoğraflarıyla sergiye destek sağlayan sanatçı Filiz Çarkoğlu Erten, "Fotoğraflarımızla Gelincik Merkezine destek vermeye çalıştık. Kadınların yaşadığı üzüntüleri ve acıları fotoğraflarımızla anlatmaya çalıştık. Mutlu bir toplumun sağlanması için bu tarz destekleri çok önemsiyoruz." dedi.