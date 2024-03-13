Gemi adamlarının iaşe bedeli yükseltildi

İzmit'te yağmur sebebiyle iş makinesi kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan iş makinesi bariyere çarptı ve refüje devrildi. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.