Gemi adamlarının iaşe bedeli yükseltildi - Son Dakika
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Gemi adamlarının iaşe bedeli yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kararıyla, gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 170 liradan 230 liraya yükseltildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve bütün sahil mıntıkalarında ve göllerde çalışan gemi adamlarına günlük olarak net 230 lira iaşe bedeli verileceği belirtildi.

13.03.2024 01:27
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İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemi adamlarının iaşe bedeli yükseltildi - Son Dakika

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