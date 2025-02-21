Gemlik Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek Ortak Vatan Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Gemlik Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek Ortak Vatan Vurgusu Yaptı

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 'Başkan Mahallede' programında muhtarlarla bir araya gelerek fikir farklılıklarına rağmen ortak vatan ve bayrak için birlikte hareket etme mesajı verdi. Ayrıca, deprem riskine dikkat çekerek kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

21.02.2025 17:24  Güncelleme: 19:58
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(BURSA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Başkan Mahallede" programı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Deviren, "Fikirlerimiz farklı olabilir ancak ortak noktamız vatan ve bayraktır. Mahallelerimizdeki farklılıkları koruyarak bir arada yaşamayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Deviren, her hafta farklı bir mahallede düzenlenen "Başkan Mahallede" programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Bölge Parkı'nda düzenlenen toplantıda muhtarlarla buluşan Başkan Şükrü Deviren, "Hep birlikte başaracağız" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, "Fikirlerimiz farklı olabilir ancak ortak noktamız vatan ve bayraktır. Mahallelerimizdeki farklılıkları koruyarak bir arada yaşamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gemlik'in deprem riski taşıdığına dikkati çeken Deviren, şu anki yapı stokunun yüzde 48'inin riskli olduğunu aktardı. Deviren, "Allah korusun, 7 büyüklüğünde bir depremde 48-50 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor. Bu gerçekle yüzleşerek harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Deviren, Gemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 75 dönüm arazi için Milli Emlak'a tahsis talebinde bulunduklarını ve buraya geçici yaşam alanları kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Son 11 aydır belediyeye gelen ödeneğin personel maaşlarının ancak yarısını karşılayabildiğini paylaşan Deviren, ekonomik zorlukların farkında olduklarını ancak dayanışmayla bu sürecin üstesinden geleceklerine inandıklarını söyledi.

Gemlik'i sadece bugün için değil, 40-50 yıl sonrasını düşünerek planladıklarını vurgulayan Deviren, kültür, spor ve eğitim alanında yeni projeler üreteceklerini kaydetti. Deviren, sivil toplum kuruluşlarıyla daha aktif bir iş birliği hedeflediklerini aktararak, "Yatırımlar sadece maddi değil, sosyal ve kültürel alanlarda da olmalı" dedi.

Muhtarların belediye ile vatandaş arasındaki köprü olduğunu vurgulayan Deviren, "Muhtarlık, yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur" diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Gelerek Ortak Vatan Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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