Gemlik Belediyesi, Etkinliklerle Çocukların Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Gelişimine Katkı Sunuyor

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nin Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi şubelerinde düzenlediği etkinlik programlarıyla çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi Merkez Şubesi'nde eğitim dönemi boyunca gerçekleştirilen atölye ve uygulama programları, çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen içerikleriyle dikkati çekti.

Dolgu Oyuncak Yapımı Atölyesi'nde minikler el becerilerini ve tasarım kabiliyetlerini geliştirirken, Masal Atölyesi ile dinleme, anlama ve yorumlama becerilerini pekiştirdi. Ritim Atölyesi'nde müzikle tanışan çocuklar ritim duygularını güçlendirirken, Kodlama Atölyesi sayesinde erken yaşta analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin temelleri atıldı.

Kinetik Kum, Drama, Masal ve Bilim etkinlikleriyle keşfetmeye dayalı öğrenme deneyimi yaşayan öğrenciler; Tuz Seramiği, Puf Boyama ve Akıl-Zeka Oyunları atölyelerinde ise yaratıcılıklarını ve zihinsel süreçlerini geliştirme fırsatı buldu. Düzenlenen Kostüm Partisi ile sınıflar renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Aileler birlikte zaman geçiriyor

Cumhuriyet Mahallesi Şubesi'nde gerçekleştirilen programlarda ise aile katılımını esas alan etkinlikler öne çıktı. Anne–çocuk etkileşimini güçlendirmeyi hedefleyen atölye çalışmaları, hem pedagojik hem de sosyal açıdan güçlü içerikleriyle dikkati çekti. Mini Pizza Yapımı, Zencefilli Kurabiye ve Meyve Salatası etkinliklerinde minikler anneleriyle birlikte üretim sürecine katılarak paylaşma kültürünü deneyimledi. Uygulamalı mutfak çalışmaları sayesinde çocuklar el-göz koordinasyonlarını geliştirirken, dikkat ve görsel hafıza becerilerini de pekiştirdi.

Devam eden programlara ilişkin konuşan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Amacımız çocuklarımızın güvenli bir ortamda vakit geçirmesini sağlamanın yanı sıra onların araştıran, sorgulayan, özgüvenli, üretken ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak. Sanat, bilim, spor ve aile katılımını esas alan etkinliklere devam edeceğiz" dedi.