Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde Özel Etkinlikler Sürüyor

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle kadınların ve çocukların sosyalleşmesi desteklenirken; bilgi, beceri ve sanatsal birikimleri de güçleniyor.

Gemlik Belediyesi Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlenen resim atölyesinde katılımcılar; çizim ve boyama alanında temel teknikleri öğreniyor, farklı malzemelerle uygulamalar yaparak sanatsal ifade becerilerini geliştiriyor.

Merkezde hafta sonu etkinlikleri kapsamında klinik psikolog Damla Çelik tarafından "Aile İlişkileri" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören programda aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve bireyler arası bağların güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı.

"Çocuklar İçin İngilizce Dersleri" ise 3-6, 7-10 ve 11-13 yaş gruplarındaki çocukların katılımıyla devam ediyor. Eğlenceli ve interaktif içeriklerle yürütülen eğitimlerde çocuklar, yaş gruplarına uygun yöntemlerle İngilizce öğreniyor."

Çocukların hayal gücünü destekleyen "Hayallerin İçindeki Kar Küresi" atölyesi de renkli görüntülere sahne olurken, minikler kendi tasarımlarını oluşturarak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

Gemlikli Sanatçı Abdullah Calman tarafından verilen "Ritim Dersleri"nde kadınlar, ritmin temel unsurlarını öğrenerek müzikle buluşuyor. Katılımcılar, ritim yeteneklerini geliştirerek kendilerini ifade etme fırsatı yakalıyor.

Merkezde ayrıca genç sanatçı Zeliha Çay'ın farklı tekniklerle ürettiği eserlerden oluşan sergi ile Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Kadınların, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanları çoğaltmayı öncelikli görüyoruz. Bu merkezde düzenlenen atölye, eğitim ve sergilerle hem toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de kentimizin kültürel yaşamına katkı sunuyoruz" dedi.