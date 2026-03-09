Gemlik'te 8 Mart'a Özel Türkü Gecesi

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında özel bir konser programı düzenledi. Eğitmen Aslan Akdağ yönetiminde bağlama kursuna katılanlar, dönem boyunca hazırladıkları eserleri konserde icra etti.

Gemlik Belediyesi bağlama kursu öğrencileri, 8 Mart konserinde bağlama eşliğinde sevilen türküleri yorumlarken; solo performanslarla da Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler seslendirdi.

Geceye katılan Belediye Başkanı Şükrü Deviren de bağlaması ve seslendirdiği türkülerle koroya eşlik etti. Deviren, kursa katılan ve farklı yaş gruplarından oluşan bağlama öğrencilerini tebrik etti.

8 Mart'ın anlam ve önemine de değinen Deviren, "Rahmet ve bereket ayı içinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün yer alması çok anlamlı. Bu gün kutlama değil, bir anma ve bilinçlenme günüdür. İçinde bulunduğumuz yüzyılda hala kadınların hakları için mücadele etmek zorunda kalındığını görmek bizleri üzüyor. Peygamber Efendimiz bin 400 yıl önce 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyerek kadının toplumdaki yerini en güzel şekilde ifade etmiştir" dedi.

Konserin sonunda Deviren, koroda yer alan kadın üyelere karanfil hediye ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.