Gemlik\'te Fırtına ve Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar ve yağışın etkisiyle yüksek dalgalar deniz ile karayı birleştirdi.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kurşunlu Sahili'nde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti. Yayalar yürüyüş yoluna yaklaşamazken, araçlar kontrollü ilerledi. Sahilde denizle karanın birleştiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.