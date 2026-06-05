Gemlik Belediyesi, Kamu Kullanım Alanlarına Yönelik Denetimleri Artırdı - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi, Kamu Kullanım Alanlarına Yönelik Denetimleri Artırdı

05.06.2026 15:44  Güncelleme: 16:17
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Gemlik Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte sahil mahallelerinde çevre düzeni ve temizlik denetimlerini sıkılaştırdı. Kumla, Karacaali ve Narlı'da yapılan kontrollerde kirliliğe neden olan unsurlar kaldırıldı, tekne sahipleri uyarıldı.

(BURSA)- Gemlik Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle sahil mahallelerinde çevre düzeni, temizlik ve kamu kullanım alanlarının korunmasına yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kumla, Karacaali ve Narlı mahallelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde cadde ve sokaklarda çevre kirliliğine neden olan atıl durumdaki malzeme ve unsurlar tespit edilerek kaldırıldı. Çevre temizliğini olumsuz etkileyen ve görüntü kirliliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılmasıyla mahallelerde daha düzenli ve temiz bir görünüm sağlandı.

TEKNE SAHİPLERİ UYARILDI

Denetimler sırasında çevreyi kirlettiği belirlenen kişiler hakkında ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. Belediye ekipleri, çevre temizliğinin korunması ve ortak yaşam alanlarının düzenli tutulması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Öte yandan sahil bölgelerinde kamuya ait alanların işgal edilmesine neden olan teknelerle ilgili de çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından tekne sahiplerine ulaşılarak kayıkçı barınağına çekilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

"ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı sahil mahallelerinde denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Kumla, Karacaali ve Narlı başta olmak üzere tüm mahallelerimizde hem çevre temizliğini korumak hem de ortak kullanım alanlarını düzenli tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Gemlik'te yaşamaları için ekiplerimiz sahada görev başında. Çevreyi korumak ve kent düzenine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi, Kamu Kullanım Alanlarına Yönelik Denetimleri Artırdı - Son Dakika

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