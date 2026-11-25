Gemlik'te tek katlı evde çıkan yangında 90 yaşındaki Halil Çiçek yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemlik ilçesine bağlı Şahinyurdu Mahallesi'nde tek katlı bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Halil Çiçek hayatını kaybederken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının nedeni araştırılıyor.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Halil Çiçek (90), hayatını kaybetti.
Gemlik ilçesinde Şahinyurdu Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, incelemede evde yalnız yaşayan Halil Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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