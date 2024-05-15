Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobili, zeytinlikte terk edilmiş halde bulundu.
Uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilen 16 AEN 420 plakalı otomobildeki kişiler, çeşitli noktalarda bulunan ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamaca sırasında zanlılar, Engürücük Mahallesi'nde zeytinlik alanda otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti.
Polis ekipleri, mahkeme kararıyla yapılacak arama için aracı emniyet otoparkına çekti.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te Uyuşturucu Sevkiyatı İddiasıyla Kaçan Şüphelilerin Otomobili Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?