Genç Öğretmen Irmak Koparan'ın Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Öğretmen Irmak Koparan'ın Ölümü

09.06.2026 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim İş, Irmak Koparan'ın ölümünün arkasındaki sürecin aydınlatılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Eğitim İş Genel Merkezi, Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Koparan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Sendika, Koparan'ın ölümüne giden sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Eğitim İş Genel Merkezi, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Koparan'ın ölümünün ardından açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu'nda görev yapan 24 yaşındaki gencecik meslektaşımız Irmak Koparan'ın ölüm haberi, tüm eğitim camiasını derinden sarsmıştır. Gencecik bir öğretmenin hayattan kopuşu; sistematik mobbingin, fiziksel boyutlara ulaşan şiddetin, öğretmenin yıllardır içine itildiği derin psikolojik ve ekonomik bunalımın bir sonucudur. Bu acı kayıp, öğretmeni değersizleştiren ve yalnızlığa mahküm eden politikaların bir eseri olarak tarihteki yerini alacaktır. Bugün eğitim emekçileri; giderek ağırlaşan geçim derdiyle ekonomik, okulları sarmalayan şiddet ve can güvenliğini tehdit eden saldırılarla fiziksel, liyakatsiz yönetici kadrolarının baskı ve mobbing uygulamalarıyla da psikolojik şiddet görmekte, her türlü şiddetin kıskacında meslek onurunu korumaya çalışmaktadır."

Eğitim-İş olarak soruyoruz: Öğretmenleri yoksulluğa, güvencesizliğe ve ölüme mahküm eden bu düzenin değişmesi için daha kaç meslektaşımızın hayattan kopması gerekiyor? 24 yaşında hayattan koparılan öğretmenimiz Irmak Koparan'a rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Henüz ömrünün ve mesleğinin baharında olan Irmak öğretmenimizi ölüme sürükleyen sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması, makamını gencecik öğretmenlerin üzerinde bir güç aracı olarak kullananların adalet önünde hesap vermesi için adli ve idari sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Öğretmen Irmak Koparan'ın Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu

23:49
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye’de destek vereceği takımı açıkladı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
23:33
Galatasaray’ın gündemindeki Camavinga’nın bonservisi belli oldu
Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu
23:21
Okan Buruk ile Arda Turan buluştu Birbirlerine karşılıklı jestler
Okan Buruk ile Arda Turan buluştu! Birbirlerine karşılıklı jestler
22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:57
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 02:07:00. #7.12#
SON DAKİKA: Genç Öğretmen Irmak Koparan'ın Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.