Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla üniversitenin İlahiyat Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Durali Karacan'ı ziyaret etti.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen akademik çalışmalar ve toplumsal farkındalık faaliyetleri ele alındı.

Bağımlılığın psikolojik ve toplumsal boyutları üzerine çalışmalarıyla dikkati çeken Karacan'ın, çevresinde yürüttüğü farkındalık çalışmaları sayesinde 95 kişinin sigarayı bırakmasına katkı sağladığı belirtildi.

Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, bağımlılıkla mücadeleye sunduğu katkılardan dolayı Karacan'a teşekkür etti.