Konak'ta 19 Mayıs coşkusu: Gençlik buluşması

(İZMİR) - Konak Belediyesi Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Konak Gençlik Buluşması gerçekleştirildi. Gençlere eşlik eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta gençlerimizin sesi olmaya ve onların dinamizmini destekleyen projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Konak Gençlik Buluşması, gençleri Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'nde bir araya getirdi. Turnuvalardan, interaktif oyunlara, quiz etkinliğinden, workshop ve danslarla dopdolu içeriğiyle büyük beğeni toplayan buluşmada Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinlikle gençlerle bir araya geldi.

Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Mutlu, gençlerle sohbet ederek merkez hakkındaki görüş ve taleplerini dinledi. Gençlerin memnuniyetini dile getirdiği bulaşmada Başkan Mutlu, "Merkezimize sık sık gelin burayı gençler için yaptık, siz gelince biz çok memnun oluyoruz" dedi.

"GENÇLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlerle masa tenisi oynayan ve bol bol sohbet eden Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin enerjisi, üretkenlikleri ve gözlerindeki ışık bizlere bir kez daha büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Konak'ta gençlerimizin sesi olmaya ve onların dinamizmini destekleyen projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Etkinliğimize katkı sağlayan destekçilerimize ve gençlerimizle bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştiren kıymetli konuklarımıza teşekkür ediyorum."

E-SPOR USTASI GENÇLERDEN TURNUVA

İki gün boyunca süren Konak Gençlik Buluşması, Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği interaktif oyunlarla başladı. DJ eşliğinde Kahve ve Networking, İDA Sanat işbirliğiyle Doğaçlama, Quiz, film ve dizi temalı bilgi yarışması, Penaltı Challenge, Swing Dans işbirliğiyle Workshop ve temel dans figürlerinin öğretileceği atölye çalışması yapıldı. Buluşmaya damgasını vuran Valorant 2vs2 Challenge Turnuvası ise büyük heyecan yaşattı. Sıkı çekişmelere sahne olan e-spor turnuvasının sonunda C3 takımı birinci olarak 25 bin TL tutarında Kabasakal online hediye kartını almaya hak kazandı. ?Şalgam ve Boyoz Takımı ikinciliğe, ?Aim Boyoz takımı ise üçüncülüğe adını yazdırdı.

Valorant 2vs2 Challange turnuvasında, BBL Esports Espor Direktörü Arda Bayram ve "Konsolum" içerik üreticisi Atacan İlkin Tansel de gençlerle "Influencer Meet-Up" adı altında sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin yakından takip ettiği Arda Bayram ve Atacan İlkin Tansel'in sohbeti yoğun ilgi gördü.