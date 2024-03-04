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Gençler projeleriyle yarışıyor

ERZURUM - Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları Finali Erzurum'da başladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fuaye Alanı'nda projeler hem görücüye çıktı hem de ziyarete açıldı. Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyat ile yazılım dallarında; Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Erzurum illerindeki öğrencilerin katıldığı yarışma programının açılışında TÜBİTAK Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz genel bir tanıtım ve sunum yaptı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Bir çok alanda öğrencilerimizin hazırladığı projelere ev sahipliği yapmak bizim için önemli. ETÜ olarak geleceğimizin bilim insanları ve araştırmacılarına her zaman kapılarımız açık" şeklinde konuştu.

"Yetenek yanında yeterlilikte önemli"

Yeteneklerini başarılı işlerle donatmayı becermiş insanların hayat hikayeleri incelendiğinde temelinde gayret ve azim olduğunun görüleceğini ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "İçinde bulunduğumuz çağın özelliklerini düşündüğümüzde gençlerimizin yetenekleri yanında sahip olmaları gereken yeterliliklerin de olduğu şüphesizdir. Gençlerimizin hayatına yansıtamadığı bilgiyi hayatlarının ilerleyen zamanlarında kullanmakta zorlanacaktır. Bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli stratejilerle geliştirdiği projeler kapsamında, çeşitli kurumlarla işbirliği içinde gençlerimizi, öğrencilerimizi geliştirme gayretindedir. Özellikle TUBİTAK gibi bilim ve teknoloji ekosistemini her geçen gün daha da güçlendiren, milli teknoloji hamlesine destek veren projelerin gerçekleştirilmesi için canla-başla çalışan başta Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin olmak üzere projelerde emeği bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

"Proje sayısında Erzurum'un birinci olması sevindirici"

Her geçen yıl gençlerin ufkunu açmak, bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini, teknoloji yıldızlarını desteklemek için yarışmalara ve fuarlara katılan öğrenci sayısının artmasının ülkemizi ve insanlarımızı sevindirdiğini vurgulayan Vali Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca yarışmaya başvuruda birinci sıranın Erzurum bölgesinde olması da takdire şayandır. Erzurumlu Emrah'ın, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Nene Hatun'un torunlarından bizler çok daha büyük başarılara imza atmalarını bekliyoruz. Hamdolsun ki bugün ülkemiz, nice başarılı gencimizin üstün gayretleriyle kendi teknolojisini kendi üretir hale gelmiş, insansız savaş uçağımız Kızılelma'dan sonra nice başarılı hamlenin ardından geçtiğimiz günlerde milli muharip uçağımız Kaan'ın da vatan semalarında uçması hepimizi mutlu etmiştir. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada güçlü olmak dışında bir ihtimali bulunmadığından ekonomik, teknolojik, askeri, kültürel bakımdan her alanda yarının İbn-i Sina'sı, İbni Rüşdü, Mimar Sinan'ı, Ali Kuşçu'su olacak gençlere ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum."

Konuşmalardan sonra kurdele kesimi yapıldı ve davetliler öğrencilerin projelerini tek tek incelediler. 3 gün açık olacak olan sergi sonrası 7 Mart 2024 günü Atatürk Üniversitesi'nde ödül töreni yapılacak.