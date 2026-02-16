Gençlere Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi

İletişim Başkanlığı tarafından Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik, "Gençler için iletişim, sosyal medya ve dezenformasyon ile mücadele" konulu söyleşi düzenlendi.

"İletişim Buluşmaları" kapmasında fakültenin konferans salonunda düzenlenen program, iletişim uzmanı Zeki Sezer Güngör moderatörlüğünde yapıldı."

Programda, CİMER Genel Koordinatörü Mertcan Uzun, iletişim uzmanları Doğukan Yağız ve Enes Varlık, Gamze 3.Karakaya tecrübelerini paylaştı.

"Sosyal medyada bilginin inşası", "Dezenformasyon farkındalığı, algı, manipülasyon ve kamuoyu", "Dezenformasyonun fark edilmesi ve doğru bilgiye ulaşma yolları", "CİMER'le gençlerin gündemi", "İletişim Başkanlığında kariyer yolculuğu" gibi konular üzerinde düzenlenen söyleşide, öğrencilerin soruları yanıtlandı."

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, AA muhabirine, bu tür söyleşi ve buluşmaların, öğrenciler için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin artması gerektiğini belirten Taşçıoğlu, "Öğrencilerimizin hem eğitim sürecinde öğrendikleri teorik bilgilerin sahadan nasıl karşılık bulduklarını görmeleri açısından hem de artan dezenformasyon konusunda hakikatin nasıl bulunacağı konusunda önemli bilgiler aldık. Bu alanda kamunun en önemli kurumlardan biri olan İletişim Başkanlığındaki uzmanlarımız, öğrencilerimizin kariyer planlamalarında da önemli bilgiler verdiler." dedi.