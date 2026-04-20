Gençlere Gözaltı, İlayda'ya Adalet Talepleri

20.04.2026 19:27
İlayda Zorlu'nun ölümü sonrası gençlere gözaltı uygulandı, şiddet iddiaları ve tutuklamalar gündemde.

Haber: Belçim KILIÇKIRAN

İstanbul Anadolu Adliyesi önünde açıklama yapan gençler, "Eyleme katılan pek çok arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Bir arkadaşımız polis kalkanıyla başına darbe aldı" dedi.

18 yaşındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümünün intihar olmadığını savunan ve dün akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde açıklama yapmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 79 gençten 57'si emniyetten serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 22 gençten 7'si savcılık işlemlerinin ardından tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adliye önünde açıklama yapan gençler, "Eyleme katılan pek çok arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Bir arkadaşımız polis kalkanıyla başına darbe aldı" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Kafa travması olan bir arkadaşımız hastanede gerekli muayenelerden geçirilmemiştir, geç saatte tekrardan hastaneye götürülmüştür... Arkadaşlarımız emniyet içerisinde hukuksuzca bekletilmiştir. Geleceksizliğe, yolsuzluğa, güvencesizliğe, kadın cinayetlerine karşı bu zamana kadar sürdürdüğümüz mücadelemizde devlet tarafından baskıyla, gözaltıyla, tutuklamalarla sindirilmeye çalışıldık. Polis aramalarıyla ailelerimize karşı terörize edilmeye çalışıldık fakat mücadelemiz katledilen İlayda'nın mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'lilerden destek: Mağdur gençlerimizin yanındayız

Adliyedeki süreci CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ceylan Mercan ve avukatlarla birlikte takip eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da "Mağdur olan gençlerimizin yanındayız" dedi. Tanal şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam 79 öğrenci gözaltına alındı. Kadıköy'de gözaltına alınan gençlerimizin 22'si adliyeye sevk edildi. Şu anda Kartal Adliyesi'ndeyiz. Bu 22 kişi sevk ile birlikte, kişileri savcı görmeden, avukatları ifadelere girmeden, 7 kişiyi tutuklamaya sevk ediyorlar, 15 kişiyi de adli kontrole serbest bırakıyorlar. Resmen Ceza Muhakeme Kanunu, anayasa ve aynı zamanda adil yargılama ilkesi ihlal ediliyor. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum; Ceza Muhakeme Kanunu Kartal Adliyesi'nde uygulanmıyor. Bu savcılar hakkında derhal ama derhal soruşturama başlatın! Avukatları ile şüphelileri bir araya getirmeyen emniyet ve savcılık yetkilileri resmen hukuk ihlali işliyor"

Kaynak: ANKA

