Gençlerin Gelecek Güveni Azalıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ülkede gençlerin çalışma hayatı, başarı ve hayatta ilerleme fırsatlarına ilişkin iyimserliğinin azaldığını ortaya koydu.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsünün (IPPR) araştırmasına göre, İngiltere'de uzun yıllar gençlere sunulan "çok çalışmanın daha fazla güvenlik ve fırsat getireceği" yönündeki temel vaat, birçok genç için artık geçerliliğini yitirdi.

Gençlerin yalnızca dörtte biri herkesin hayatta ilerlemek için adil şansa sahip olduğuna inanıyor.

Tüm yaş gruplarında sistemin adil işlemediğine dair bir kanaat bulunurken, çok çalışma ve yeteneğin ilerlemek için yeterli olduğuna ilişkin inanç her yeni nesilde azaldı. Genç yetişkinler ise bu konuda en az ikna olan grup oldu.

Geleceği konusunda kötümser gençlerin oranı her yıl arttı

Araştırmaya göre, 70 yaş üzerindekilerin, herkesin yeteneği ve çok çalışması sayesinde ilerlemek için adil şansa sahip olduğuna inanma oranı gençlere kıyasla yaklaşık 20 puan daha yüksek olarak kaydedildi.

Gençlerin geleceğe ilişkin güveni azaldı ve geleceği konusunda kötümser olan gençlerin oranı 2015-2017 döneminden bu yana her yıl arttı.

Ayrıca, 2015'ten bu yana başarılı olma şansının düşük olduğuna inanan gençlerin oranı, 3 katına çıktı. Bu oran, 2015-2017 döneminde yüzde 2'nin altındayken, 2023-2025 döneminde yüzde 6'ya yükseldi.

Gençlerin çalışma hayatına ilişkin beklentilerinde de benzer tablo bulundu. Gençlerin yüzde 7'si uzun süreli işsiz kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürken, bu oranın 2015-2017 döneminden bu yana 3 kat arttığı gözlemlendi.

Eğitim, istihdam veya mesleki eğitimde olmayan 16-24 yaş arası gençlerin sayısı da 1 milyonu aştı.

Öte yandan, başarılı olma ihtimalini yüksek gören gençlerin oranı da 2010-2012 döneminde yüzde 55 iken bugün yüzde 40'ın altına geriledi.

Araştırmada, gençlerin beklentilerindeki düşüşün yalnızca belirli bir kesimi değil, tüm bir kuşağı etkilediği değerlendirmesi yapıldı.

Bununla birlikte, en karamsar bakış açısına sahip gençlerin ruh sağlığı kötü olanlar olduğu, 16-24 yaş arası kadınların 10'da 4'ünün, erkeklerin ise 10'da 3'ünün ruh sağlığının kötü olduğunun tahmin edildiği ortaya kondu.

Ruh sağlığı kötü olan gençlerin yalnızca yüzde 24'ü başarılı olma şansının yüksek olduğuna inanırken, ruh sağlığı sorunu bulunmayan gençlerde bu oran yüzde 48 oldu.

Gençlerin geleceğe güvenini kaybetmesinin çok yönlü etkileri olabilir

IPPR, gençlerin geleceğe olan güvenini kaybetmesinin sonuçlarının yalnızca iş gücü piyasasıyla sınırlı kalmayacağını, aile kurma, konut kararları, kurumlara güven, sivil katılım ve geleceğe yatırım yapma isteği üzerinde de etkili olabileceğini bildirdi.

Araştırmada, gençlerin yüksek konut maliyetleri, güvencesiz çalışma, zorlanan kamu hizmetleri ve emek ile ödül arasındaki zayıflayan bağ nedeniyle gelecek konusunda daha karamsar hale geldiği belirtildi.

IPPR, gençlerin geleceğe güveninin yeniden inşa edilmesi için konutların daha uygun fiyatlı ve güvenli hale getirilmesi, iyi işe erişimin artırılması, ruh sağlığının ciddiye alınması ve çabanın karşılık bulabileceğine dair güvenilir bir anlayışın yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.