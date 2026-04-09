Gençlerin Yüzde 11.8'i Siyasetten Tiksiniyor: Değişim İçin Bir Fırsat mı?
Gençlerin Yüzde 11.8'i Siyasetten Tiksiniyor: Değişim İçin Bir Fırsat mı?

09.04.2026 08:59
Habitat Derneği'nin araştırmasına göre, gençlerin önemli bir kısmı siyasetten tiksinmekte, bu da toplumda siyasi güvenin azalmasına ve alternatif yaşam tarzlarına yönelmelerine neden olmaktadır. Siyasete olan bu tiksinti, değişim için bir fırsat sunabilir.

İnsanları kötü kokular, çirkin görüntüler ve olumsuz davranışlar tiksindirirken, siyaset de bu listede yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınma alanında faaliyet gösteren Habitat Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre, gençlerin yüzde 11.8'i siyasetten tiksiniyor. Bu tiksinti, siyasete olan güven veya güvensizlikten farklı olarak, sistemin terkedilmesini simgeliyor.

Siyasetten tiksinen gençler, sanat, özgürlük, bilim veya alternatif yaşam tarzlarına yönelmek yerine, umutsuz ve geleceksiz bir boşlukla karşılaşıyor. Bu durum sadece gençlerle sınırlı değil; toplumun onda biri siyasetten tiksinmiş olabilir. Siyaset, tiksinenleri de kapsayarak ilerleyen bir sistem olduğu için, bu tiksinti onun için bir gürültüden ibaret kalıyor ve azınlığın niyetleriyle daha rahat ilerlemesine olanak tanıyor.

Tarih, çoğunluğun tiksindiği yöneticilerin eylemleriyle şekillenirken, siyaset devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak tanımlansa da, aslında bir ticaret olarak görülüyor. İnsanın siyasetten önce tüketici kimliğinden şüphe duyması ve tiksinmesi gerekiyor. Tüketim tuzaklarına sırtını dönebilen bir toplum, bu tiksintiyi değişim için bir fırsata dönüştürebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

