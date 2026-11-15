Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gazeteci Can Uyguç için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden gazeteci Can Uyguç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk spor basınının duayen isimlerinden Can Uyguç'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Can Uyguç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, spor basın camiasına başsağlığı diliyorum."???????