Bakan Bak'tan İlkan Karaman için başsağlığı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, 34 yaşındaki İlkan Karaman'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın elim bir kaza sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Milli sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.