Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli atıcı Yusuf Dikeç'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atıcı Yusuf Dikeç'i kutladı.
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"ISSF Olimpik Sıralama Listesi doğrultusunda 10 metre havalı tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Yusuf Dikeç'e ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
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