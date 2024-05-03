Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın'ı tebrik etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın\'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Badminton Federasyonu olimpik sıralamasına göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın'ı tebrik etti. Bakan Bak, Neslihan Yiğit Arın'a başarılar dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

03.05.2024 13:05
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, Dünya Badminton Federasyonu olimpik sıralamasına göre tek kadınlarda Paris 2024'e katılma hakkı kazanan Neslihan Yiğit Arın için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Badminton Federasyonunun yayımladığı olimpik sıralamaya göre tek kadınlarda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota hakkı kazanan Neslihan Yiğit Arın'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyor, Neslihan Yiğit Arın'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın'ı tebrik etti - Son Dakika

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