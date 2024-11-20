Genel İş Şubesi Yönetimi İstifa Etti - Son Dakika
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Genel İş Şubesi Yönetimi İstifa Etti

Genel İş Şubesi Yönetimi İstifa Etti

Nazan Gevher Çam Ay, grevlerini haksız sonlandırdığı için sendika genel merkezine istifa etti.

20.11.2024 15:47
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Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, sendika genel merkezinin grevlerini haksız şekilde sonlandırdığı gerekçesiyle şube yönetimi olarak istifa ettiklerini duyurdu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şubesinde bazı işçilerle birlikte basın toplantısı düzenlendi.

Şube Başkanı Ay, 18 Kasım Pazartesi akşamı toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin çözümsüz kalması nedeniyle başlattıkları grevin sadece bir dakika sonra sendika genel merkezinin mesajıyla haksız bir şekilde sonlandırdığını söyledi.

İstanbul'da ve İzmir'de birçok seçilmiş Genel İş Şubesinin benzer kaderi yaşadığını belirten Ay, "İşçinin iradesini temsil eden ve çıkarlarını gözeten şube yönetiminin iradesi defalarca olduğu gibi Kadıköy'de de bir kez daha yok sayıldı. Haklarımızı alabilmek için hazırladığımız özgür toplu bir sözleşme bir kez daha işveren ve sendika tarafından çerçeve bir sözleşmeye ve sefalet ücretlerine indirgendi. Bu sorunlu yaklaşım ne bir siyasi partiye ne de bir sendikaya yakışır bir nitelikte değildir." dedi.

Nazan Gevher Çam Ay, sendikanın genel merkezinin işverenle işbirliğini son dönemde başka bir aşamaya çıkartıp, işçileri zorda bıraktığını anlattı.

Sendika genel merkezini istifaya davet eden Ay, şunları ifade etti:

"O koltuklarda oturup işçinin iradesini yok sayan bir sendikanın şubesi olmak bizim için anlamını yitirmiştir. Biz, Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz. İşçinin hakkı olanı alması, insanca yaşam ve çalışma koşullarının kavuşması için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçi, emek düşmanlığı yapan her kim olursa olsun yanında değil karşısında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Basın mensubunun "bir işçinin grevin 1 dakika yerine 5 gün sonra bitmesinin neyi değiştireceği" yönündeki sorusunu cevaplayan Ay, "Buradaki mesele bizim ortaya koyduğumuz özgür toplu sözleşmenin masada olmamasıdır. Emeğe sahip çıkması gereken sendikaların, genel merkezlerinin örgütlü olduğumuz işverenin genel merkeziyle toplu bir sözleşme yapıyor olması zaten durumu açıklamaktadır. Uzun zamandır sadece Kadıköy'de değil, Anadolu Yakası'nda 4 belediye dışında Beşiktaş ve Sarıyer'i de biliyoruz. Hepsinin bağıtlanma biçimi kabul edilebilir nitelikte değildir." değerlendirmesini yaptı.

Olay

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde gece saatlerinde toplanan DİSK'e bağlı Genel-İş 1 No'lu Şube üyesi işçiler Kadıköy Belediyesi ile toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığı gerekçesiyle grev kararı aldıklarını duyurarak belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı asmıştı.

Sendikanın Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, burada yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi ve iştiraki Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği San. Tic. Anonim Şirketi (KASDAŞ) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı aldıklarını söylemişti.

19 Kasım'da saat 00.01'de Kadıköy Belediyesi tarafından işçilere "Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır" şeklinde mesaj gönderilmesi üzerine Nazan Gevher Çam Ay, sözleşmenin kendilerine rağmen imzalandığını belirtmişti.

Sendika ile Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin metninin ortaya çıkmasının ardından grev kararı için bekleyen işçilerin büyük bölümü belediye binası önünden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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