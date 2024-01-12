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Generali, Çin'deki pazar payını artırmak için ortak girişim hisselerini satın alacak - Son Dakika
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Generali, Çin'deki pazar payını artırmak için ortak girişim hisselerini satın alacak

İtalyan sigortacılık devi Generali, Çin merkezli ortak girişiminin tüm hisselerini satın alma planının, Çin'de pazar payı kazanmaya yönelik büyük stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı. Şirket, Generali Çin Sigorta Limited Şirketi'nin yüzde 51'lik hissesini satın almak için yaklaşık 108 milyon ABD doları ödeyeceğini duyurdu. Generali iletişim biriminden bir yetkili, Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı yazılı açıklamada, 'Çin büyük bir pazar ve Generali'nin odaklanmaya devam etmeyi düşündüğü bir pazar' ifadesini kullandı. Açıklamada, Generali'nin bu yatırımının, Çin'in 'yeşil iş sigortası' portföyünü genişletmeye yönelik çevresel taahhütlerini temel aldığı belirtildi.

Generali, Çin\'deki pazar payını artırmak için ortak girişim hisselerini satın alacak
12.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:39
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ROMA, 12 Ocak (Xinhua) -- İtalyan sigortacılık devi Generali, Çin merkezli ortak girişiminin tüm hisselerini satın alma planının, Çin'de pazar payı kazanmaya yönelik büyük stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Şirket, Generali Çin Sigorta Limited Şirketi'nin yüzde 51'lik hissesini satın almak için yaklaşık 108 milyon ABD doları ödeyeceğini duyurdu.

Generali iletişim biriminden bir yetkili, Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı yazılı açıklamada, "Çin büyük bir pazar ve Generali'nin odaklanmaya devam etmeyi düşündüğü bir pazar" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Generali'nin bu yatırımının, Çin'in "yeşil iş sigortası" portföyünü genişletmeye yönelik çevresel taahhütlerini temel aldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sigorta, Çin, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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