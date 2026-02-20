Gent'te Öğrenciler Başörtüsü Yasağını Mahkemeye Taşıdı

Belçika'nın Gent kentindeki bir okulda öğrenciler, başörtüsü yasağını yargıya taşıdı.

De Morgen gazetesinin haberine göre, Doğu Flandre eyaletine bağlı okullarda uygulanması planlanan başörtüsü yasağına karşı Gent kentindeki bazı öğrenciler, mahkemeye başvurarak düzenlemenin iptalini talep etti.

Öğrenciler ve destek veren bazı eğitimciler, yasağın özellikle başörtüsü takan kız öğrencileri olumsuz etkilediğini ve eğitim süreçlerini sekteye uğratabileceğini belirtiyor.

Kararın öğrencileri okul değiştirmeye zorlayabileceği veya eğitimden uzaklaştırabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

Eyalet yönetimi ise yasağı, eğitim kurumlarında tarafsızlık ilkesini güçlendirme amacıyla savunuyor.

Daha önce benzer bir düzenleme prosedür hatası nedeniyle iptal edilmiş, ardından yeniden kabul edilmişti.

Davaya ilişkin yargı sürecinin gelecek dönemde netleşmesi bekleniyor.

Belçika'da merkezi Gent kenti olan Doğu Flandre eyalet hükümeti, devlet okullarında başörtüsü yasağını 2026-2027 akademik yılından itibaren yürürlüğe koyma kararı almıştı.

Gent, Belçika'da Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı kentlerden biri olarak öne çıkıyor.