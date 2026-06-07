Gercüş'te Atlı Tarım Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Gercüş'te Atlı Tarım Geleneği Yaşatılıyor

07.06.2026 13:37
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Batman Gercüş'te çiftçiler, engebeli arazilerde modern araçlar yerine atlarla tarım yapıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, engebeli ve kayalık araziler nedeniyle modern tarım araçlarının giremediği bağ ve bahçeler, yüz yılı aşkın süredir atlarla sürülmeye devam ediyor. Çifçi Abdurrahim Avcı, "Yüz yıllardır babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz bu geleneği devam ettiriyoruz" dedi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde, teknolojinin ve modern tarım ekipmanlarının ulaşamadığı engebeli arazilerde asırlık tarım geleneği yaşatılıyor. Traktörlerin çalışamadığı dik yamaçlar ve kayalık alanlarda köylüler, bağ ve bahçelerini atlarla sürerek geçimlerini sağlıyor. Taşlı ve sarp arazi yapısıyla dikkat çeken köyde, bağların bakım dönemiyle birlikte yoğun mesai başlıyor. Sabahın erken saatlerinde bağların yolunu tutan çiftçiler, öğle sıcağı etkisini göstermeden işlerini tamamlamaya çalışıyor. Dik rampalarda ve kayalık alanlarda atların arkasına bağlanan sabanlarla toprağı işleyen köylüler, dedelerinden miras kalan yöntemi günümüzde de sürdürüyor. Modern tarım araçlarının kullanılamadığı bölgelerde atlı tarım, hem üretimin devamlılığını sağlıyor hem de yüz yıllık bir geleneği yaşatıyor.

'DEDELERİMİZDEN KALAN MİRASI DEVAM ETTİRİYORUZ'

Köyün zorlu arazi koşullarında atıyla çift süren çiftçilerden Abdurrahim Avcı, "Köyümüzün arazileri çok engebeli ve tamamen kayalık. Buraya ne traktör girebiliyor ne de başka bir modern iş makinesi. Biz de yüz yıllardır babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz bu geleneği devam ettiriyoruz. Atlarla bağ sürmek gerçekten çok zahmetli bir iş ama toprağımızı işlemek, bağlarımızı ayakta tutmak için başka çaremiz yok" dedi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/BATMAN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gercüş'te Atlı Tarım Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

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