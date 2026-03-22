Gercüş'te Sağanak ve Rüzgar Hasara Yol Açtı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar halatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi.

Gercüş'te sağanakla birlikte kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yağışla ana cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle park ve bahçelerde bazı ağaçlar devrildi. Ekiplerin hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

