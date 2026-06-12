Gercüş'te Yıldırım ve Şimşek Heyecanı - Son Dakika
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Gercüş'te Yıldırım ve Şimşek Heyecanı

Gercüş\'te Yıldırım ve Şimşek Heyecanı
12.06.2026 23:27
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BATMAN Gercüş'te gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım ve şimşekler etkileyici anlar yaşattı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gercüş'te akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte yıldırım ve şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. İlçe merkezinden ve yüksek kesimlerden izlenebilen doğa olayı, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Gercüş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş'te Yıldırım ve Şimşek Heyecanı - Son Dakika

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