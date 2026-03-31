Germencik Belediyesi, Gıda Yardımlarını Yıl Geneline Yaydı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Germencik Belediyesi, Gıda Yardımlarını Yıl Geneline Yaydı

31.03.2026 10:29  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını ramazan ayıyla sınırlı tutmayarak yılın 12 ayına yayma kararı aldı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, GESA ekipleri aracılığıyla yapılan erzak dağıtımlarının sosyal desteklerin sürdürülebilirliğini artıracağını belirtti.

(AYDIN)- Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını yıl geneline yaydı. Bu kapsamda belediye tarafından yürütülen erzak destekleri, yalnızca ramazan ayında değil, yılın 12 ayı boyunca devam edecek.

Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda desteğinde yeni bir dönemi başlattı. Belediyenin sosyal ağı olan GESA ekipleri aracılığıyla yürütülen erzak dağıtımları, yılın 12 ayı boyunca kesintisiz devam edecek. GESA ekipleri, 36 mahallede yürüttüğü sosyal incelemelerin ardından belirlenen hanelere yardımları yıl boyu ulaştıracak.

Ramazan ayının bereketini tüm yıla yaymayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Burak Zencirci, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde vatandaşın yükünü hafifletmeyi borç bildiklerini vurguladı. Zencirci, "Bizim anlayışımızda komşusu açken tok yatmak yok. Bugüne kadar ramazan ayında yoğunlaşan erzak yardımlarımızı, artık yılın 12 ayına yayıyoruz. Hemşehrilerimizin mutfağındaki tencerenin her gün kaynaması bizim önceliğimiz. GESA ekiplerimiz 36 mahallemizde kapı kapı gezerek sadece koli teslim etmiyor, vatandaşlarımızın derdini dinliyor, taleplerine çözüm üretiyor. Germencik'te hiç kimse kendisini yalnız hissetmeyecek" diye konuştu.

Yeni uygulama ile birlikte ilçede sosyal yardımların daha düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Burak Zencirci, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
10:04
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:50:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.