Germencik Belediyesi, Gıda Yardımlarını Yıl Geneline Yaydı

(AYDIN)- Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını yıl geneline yaydı. Bu kapsamda belediye tarafından yürütülen erzak destekleri, yalnızca ramazan ayında değil, yılın 12 ayı boyunca devam edecek.

Germencik Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda desteğinde yeni bir dönemi başlattı. Belediyenin sosyal ağı olan GESA ekipleri aracılığıyla yürütülen erzak dağıtımları, yılın 12 ayı boyunca kesintisiz devam edecek. GESA ekipleri, 36 mahallede yürüttüğü sosyal incelemelerin ardından belirlenen hanelere yardımları yıl boyu ulaştıracak.

Ramazan ayının bereketini tüm yıla yaymayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Burak Zencirci, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde vatandaşın yükünü hafifletmeyi borç bildiklerini vurguladı. Zencirci, "Bizim anlayışımızda komşusu açken tok yatmak yok. Bugüne kadar ramazan ayında yoğunlaşan erzak yardımlarımızı, artık yılın 12 ayına yayıyoruz. Hemşehrilerimizin mutfağındaki tencerenin her gün kaynaması bizim önceliğimiz. GESA ekiplerimiz 36 mahallemizde kapı kapı gezerek sadece koli teslim etmiyor, vatandaşlarımızın derdini dinliyor, taleplerine çözüm üretiyor. Germencik'te hiç kimse kendisini yalnız hissetmeyecek" diye konuştu.

Yeni uygulama ile birlikte ilçede sosyal yardımların daha düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.