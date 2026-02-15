Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çakallı köyünde Osman Gökgöz'e ait bir evin odunluğunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, odunlukta maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Odunluktaki Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?