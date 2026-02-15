Gerze'de Odunluktaki Yangın Söndürüldü

Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çakallı köyünde Osman Gökgöz'e ait bir evin odunluğunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, odunlukta maddi hasar oluştu.