GESTAŞ yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı seferler yapacak, diğerlerini iptal etti - Son Dakika
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GESTAŞ yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı seferler yapacak, diğerlerini iptal etti

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ, bazı seferlerin yapılacağını, tarifedeki diğer tüm planlı seferlerin ise iptal edildiğini duyurdu.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 17.00, Gökçeada'dan saat 08.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da saat 09.00 ve 18.00'deki seferlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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