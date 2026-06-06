Geyve'de Tavuk Yemi Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Geyve'de Tavuk Yemi Fabrikasında Patlama

Geyve\'de Tavuk Yemi Fabrikasında Patlama
06.06.2026 09:21
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Geyve'deki tavuk yemi fabrikasında basınç kazanı patladı, hasar oluştu ama can kaybı yok.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tavuk yemi fabrikasında kazan patlaması sonucu hasar oluştu.

İnciksuyu Mahallesi'nde tavuk yemi fabrikasında basınç kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Savrulan parçalar, fabrikanın dışına düşerken, bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Geyve, Yaşam, Son Dakika

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