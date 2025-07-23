Geyve'deki Orman Yangını Ciciler Köyü'nü Tehdit Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp, Bilecik'e sıçrayan ve kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını nedeniyle Osmaneli'nin Ciciler köyü tahliye ediliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik- Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Alevlerin yaklaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü de tahliye ediliyor. Köy içinde kapı kapı gezen görevliler, vatandaşların ve hayvanların tahliyesine yardımcı oluyor.

Köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Medetli köyleri boşaltılmıştı.