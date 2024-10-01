Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) sanal gerçeklik laboratuvarını öğrencilerin hizmetine açtı.
Laboratuvarda, öğrencilere sanal ortamda gerçek dünya senaryolarını deneyimleyecekleri ortam oluşturuldu.
Açılış töreninin ardından öğrencilere sanal gerçeklik gözlüğü tanıtılarak kullanımına ilişkin bilgi verildi.
Programın sonunda akademisyenler ve öğrenciler sanal gerçeklik gözlüğünü denedi.
Son Dakika › Güncel › GİBTÜ'de Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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